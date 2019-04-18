鴻海董事長郭台銘17日獲頒國民黨榮譽狀，宣布投入國民黨總統初選。臉書社團「爆料公社」發起模擬投票，至截稿為止，共有32萬網友投票，不支持郭董選總統為53%，支持者則為47%。

「爆料公社」所作的模擬投票「請問您支持郭台銘參選2020總統嗎？」1、支持郭董參選總統請點選左圖。2、不支持郭董選總統請點選右圖。投票時間為24小時，18日下午1點開票。

部分網友認為，「我還是覺得韓市長比較好，因為他較懂基層人民要什麼。郭董可以幫韓市長做外交，遊說於美、中、日之間，台灣其實較有問題的是基層最弱勢的那一群。但郭董當他是總統時、因為台灣政治上特殊，美、中、日、就不能這麼自如了，但韓市長需要郭台銘大力的支持，感覺才是對台灣是最好的方式。」、「為台灣人做事有很多種方法。不一定需要選總統。把公司治理好，把鴻海股價帶高，對台灣經濟也是貢獻。」、「我覺得不要選總統，要當其他政務次長比較好，因為總統只有被罵的份。」

也有人說：「有種當初川普出來選的感覺。」、「至少他不需要貪汙，老子自己就是金山銀山，該做什麼就做什麼，該怎麼辦就怎麼辦！」、「我只是看戲的經過～支持派跟不支持派吵得好兇喔，我不管誰當總統啦，能讓我過更好的日子我都愛他！」

(中時電子報)