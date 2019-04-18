鴻海董事長郭台銘17日宣布投入2020總統大選，投下震撼彈。「ETtoday筋斗雲」粉專17日所作的票選活動，問支持郭台銘還是高雄市長韓國瑜出來選總統？至截稿為止，支持韓國瑜的網友逾5成，略贏郭台銘。

該粉專建立的票選活動，指出郭台銘有意選2020，外界認為，如果郭台銘真的參選，打「經濟牌」可能不輸高雄市長韓國瑜。你支持郭台銘還是韓國瑜出來選總統呢？51%網友支持韓國瑜、49%支持郭台銘。

網友表示，「應該做對比式全民調，包括韓市長，誰民調高就徵召誰才對。初選有啥用，又不是做國民黨的總統，是全台灣的總統，用黨員做初選沒用的，中間選民的選票比較多。」、「韓總實在做事，說話簡要有趣。」、「給我韓國瑜，其餘免談。」、「韓市長加油，出來選總統啊！」

也有人認為，「兩個人配，台灣人民安定有錢。」、「看情況很難選，各有優缺點。」、「兩個都支持，很難割捨。」、「都可以，只要不是綠色的我就投。」

(中時電子報)