直播》初選變盤中 韓國瑜清晨6：00自美返國 05:482019/04/18 中時電子報 江昭青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【#LIVE】韓國瑜結束訪美行程返台，上百韓粉接機高喊「選總統」！現場畫面直擊 鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨2020總統大選黨內初選，讓原本黨內呼聲最高、且黨中央擬採民調徵召方式徵召參選的高雄市長韓國瑜，動向引起高度關注。韓國瑜今晨六點將搭機返抵國門，面對是否參加總統選舉及如何因應郭台銘加入初選一事，韓國瑜將有何最新反應，請看中時電子報直播。 韓國瑜抵台 熱情韓粉接機大喊：選總統！ (中時電子報) #韓國瑜 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜人氣高主因 洪孟楷：一堆人搶伸臉給他打 12:532019/04/15 用民調徵召解套？韓國瑜陣營：韓已有覺悟 15:132019/04/15 韓國瑜訪美唱的山歌是啥？李佳芬加碼爆料笑不停 21:102019/04/15 郭嗆蕭美琴沒禮貌 要去告洋狀 04:102019/04/17 民進黨延長了韓國瑜蜜月期 04:102019/04/17 無色選民才是韓國瑜的靠山 04:102019/04/17 關公曾發爐指示 要郭台銘找柯建銘解決318學運 20:492019/04/17 「下輩子我當你老婆」揭韓國瑜李佳芬前世今生 00:032019/04/18 獲入黨50年榮譽狀 郭台銘宣布選總統 04:092019/04/18 日經：郭台銘參選 鴻海恐大亂 04:092019/04/18 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 - 政治 是否支持郭台銘參選2020？32萬網友給答案 - 政治 韓國瑜抵台 熱情韓粉接機大喊：選總統！ - 政治 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 韓國瑜回台「等不及」做啥？李佳芬聽了好驚訝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。