【#LIVE】韓國瑜結束訪美行程返台，上百韓粉接機高喊「選總統」！現場畫面直擊

鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨2020總統大選黨內初選，讓原本黨內呼聲最高、且黨中央擬採民調徵召方式徵召參選的高雄市長韓國瑜，動向引起高度關注。韓國瑜今晨六點將搭機返抵國門，面對是否參加總統選舉及如何因應郭台銘加入初選一事，韓國瑜將有何最新反應，請看中時電子報直播。

(中時電子報)