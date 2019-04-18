【#LIVE】韓國瑜結束訪美行程返台，上百韓粉接機高喊「選總統」！現場畫面直擊

韓國瑜清晨六點搭機返抵國門，大批熱情韓粉接機，面對是否參選2020總統大選，韓說「目前為止，不在考慮之內」，他也說「台灣安全、人民有錢」，是下一任的總統一定要達到這個目標，郭台銘董事長有豐富的商務經驗。

記者問，後續從美國回來，會不會見吳主席，考慮到徵召的問題？韓表示，只要時間允許，任何安排拜訪也好、只要時間上ok，絕對沒有問題。韓也說，現在台灣的情況是「台灣危險，人民貧窮」。

針對郭董宣布參加國民黨黨內初選，韓說郭董事長可以直通美國白宮和大陸中南海，郭董有豐富的商務經驗，在國際上用商務的角度來經營國際企業，對於國民黨黨內初選，韓說要當下一屆總統一定要做到8個字，就是「台灣安全、人民有錢」。 他願意參選，絕對是藍軍不可多得的人才，聽到他要參選，我感到非常開心。

對於這次行程的想法，他認為，是滿載而歸，心裡充滿感恩，收穫很多，海外的五千萬僑胞，是我們中華民國最大的後盾，他要把這份感情維護下去，僑胞實在太可愛了。

在離場時，因人潮推擠，讓韓國瑜和夫人李佳芬離場時有些重心不穩，韓好幾度踉蹌差點跌倒，現場航警雖努力維持動線，但仍被人潮衝爆幾乎要失控。韓國瑜有些動怒，大罵「不要動！一個都不要動！」，才勉強順利離開。

(中時電子報)