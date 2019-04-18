台北市警局三張犁派出所的員警準時換上新裝，並仔細地將舊制服摺好保存。（黃世麒攝）

全國警察機關18日上午6時起同步換穿新式警察制服，台北市警局三張犁派出所的員警們準時換上新裝，穿著舊式淺色上衣的員警準時簽出下班，穿著深色新式制服的員警接續簽入上班，也象徵著新舊制服的交替時刻。

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