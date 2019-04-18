警察換新裝 全國員警6時同步換裝 07:082019/04/18 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 全國警察機關18日上午6時起同步換穿新式警察制服，台北市警局三張犁派出所的員警們準時換上新裝，穿著舊式淺色上衣的員警準時簽出下班，穿著深色新式制服的員警接續簽入上班，也象徵著新舊制服的交替時刻。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市警局三張犁派出所的員警準時換上新裝，並仔細地將舊制服摺好保存。（黃世麒攝） 全國警察機關18日上午6時起同步換穿新式警察制服，台北市警局三張犁派出所的員警們準時換上新裝，穿著舊式淺色上衣的員警準時簽出下班，穿著深色新式制服的員警接續簽入上班，也象徵著新舊制服的交替時刻。 (中時 ) #員警 #制服 #警察 #全國 #新式 也許您會感興趣 推薦閱讀 警新舊制服玉山頂相遇 引千人感動 22:402019/04/14 新式警察制服 平鎮警壓力測試「沒問題」 12:332019/04/15 全國電子破盤價最後2天，節能空調/冰箱降價再享免費延長保固吸客 16:222019/04/15 31年來全新警察制服換裝 台中員警：期待 19:172019/04/16 後天起全換新裝 藍色這套才是真警察！ 20:492019/04/16 3代警察制服比一比 資深員警愛新制服 10:302019/04/17 新警察制服將上路 中市警17日亮相展身手 15:112019/04/17 新制服上路 他從警34年要穿第3代 19:042019/04/17 明換新制服 警：新的跑更快 21:422019/04/17 警察換新裝 執勤更帶勁 04:102019/04/18 社會熱門新聞 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 怕兵變嫩女友獻初夜 男「早上」7天慘了… - 社會 碩士生疑喝豆漿喪命 父淚控業者脫產 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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