今天（１８日）天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，只有花東地區有零星雨，午後山區有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫可來到２８至３２度，近中午稍微悶熱些，外出記得多補充水分。

明（１９日）受到華南雲雨區東移，週六至下週一（２０日至２２日）受到滯留鋒面接近，加上暖濕空氣隨著西南風北上，各地天氣不穩定，大約週五中午之後西半部就會有短暫陣雨或雷雨，其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨發生；此外，週五、週六這兩天西半部會有局部大雨發生的機率。溫度方面，各地夜晚清晨低溫２０至２４度左右，白天高溫則視下雨狀況而定，各地大約２８至３２度，有下雨時舒適涼爽，沒下雨時白天會有點悶熱。

今天金門、馬祖及西半部地區容易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車要注意安全，來往離島亦請留意航班資訊。

空品方面，清晨竹苗沿海地區有渦流現象，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級：竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；午後光化作用易使臭氧濃度升高，北部、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南、高屏局部地區短時間將達紅色警示等級；

今暖熱32度 明防雷雨高溫掉8度（中天新聞）

(中時電子報)