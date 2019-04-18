偏光板大廠誠美材爆發經營權之爭，誠美材副董事長、被稱為「昔日股市4大金釵」之一的葉美麗，被檢舉利用子公司茂豐貿易，與香港BAO DUI公司採購導電膜名義進行近8000多萬元的假交易；另指示茂豐以近9000萬高價買回葉的郡宏光電 股票，還與郡宏假交易200多萬美金，涉嫌掏空茂豐。檢調昨兵分6路 搜索約談葉和女兒郭雅雯、立委助理賴麗團、郡宏負責人林勇任4人，以及9名證人，依違反證交法等偵辦。 檢方訊後，今凌晨諭令葉美麗以500萬元交保

檢調懷疑，葉美麗擔任董事長的茂豐公司，去年9月13日以採購導 電膜名義，以預付款項目匯款286萬3680元美金，折合台幣8826萬元 給香港的紙上公司「BAO DUI」，疑涉關係人虛假交易，違反證交法 。

去年1月，葉以每股7元、總價4200萬元向郡宏光電購買6000股股票 並擔任董事，10月4日賣給民進黨立委蘇震清的女助理賴麗團，26天 後，再以9000萬元賣回給茂豐、茂宇2家公司，不法資金疑匯至葉的 女兒帳戶；另去年9月，葉指示茂豐與郡宏進行虛偽交易，金額高達 200多萬元美金，涉嫌非常規交易、關係人交易。

北檢昨指揮新北市調處兵分6路搜索葉女住處、茂豐貿易、郡宏公 司等地，並以涉嫌人身分約談葉美麗4人，另傳喚9名證人漏夜偵辦。

(中時 )