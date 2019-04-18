◎中國時報

同樣都是消滅中華民國，武統論者遭驅逐出境，武獨論者卻可以長驅直入，立委、媒體昨紛紛質疑陸委會主委陳明通是雙重標準、兩手策略，平常說話底氣十足的陳明通回答有氣無力，有如洩了氣的皮球，一再跳針重申「講的是境外人士」；對於曹長青這類主張「武獨」的境外人士是否也要禁止來台，也不敢直球對決，僅四兩撥千斤稱依個案處理，與陸委會無關。

民進黨2020年選情不佳，國民黨群雄並起！除朱立倫、王金平、周錫瑋等「太陽」表態爭取黨內總統提名外，鴻海董事長郭台銘昨宣布參加黨內初選，並意有所指地說「不願意接受徵召」；他若選上，就代表黨角逐2020，若選不上，一定接受，並盡全力支持初選產生的候選人。

鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨2020總統黨內初選，郭台銘絕非媽祖在前晚託夢，就決定要選，他布這局已數月。他昨天特別強調「堅持初選，不接受徵召」，是劍指高雄市長韓國瑜，逼韓表態，至少拖住韓，讓韓受制地方壓力，無法參選。

國民黨昨由黨主席吳敦義親授榮譽狀予鴻海董事長郭台銘，稱郭為「同志」、「黨員」，但攸關郭能不能登記初選的「黨權」問題，中常委昨在中常會連署，將提案修正提名辦法，加註「對本黨有重大、特殊貢獻者，不受入黨或回復黨籍滿4個月之限制」，此案也將在下周三（24日）中常會提出。

◎旺報

經濟合作暨發展組織（OECD）16日在北京發布最新一期《中國經濟調查》報告，預測到2030年，大陸在全球國家GDP產值的占比將高達27%，對世界經濟的增長貢獻將超過OECD國家。也就是說，OECD預估到2030年，大陸GDP將超越美國，成為全球第一大經濟體。

大陸國家統計局17日公布的今年首季國內生產總值（GDP）增速達6.4%，優於市場預期的6.2%或6.3%，與去年第4季持平，大陸「經濟底」已經浮現。超預期的GDP經濟數據和上周五（4/19）公布的社會融資數據正好形成呼應，佐證了大陸經濟已在復甦，對當前A股進入牛市第二階段則是最好的支持。

雖然外有中美貿易戰的陰影籠罩，但在大陸官方政策激勵下，大陸今年第一季經濟成長率仍達到6.4%，略高於外媒原先預估的6.3%；製造業採購經理指數（PMI）在連續3個月低於榮枯線後，3月份首次達到50.5%；3月份規模以上工業增加值同比增長8.5%；3月份社會消費品零售總額同比增長8.7%，顯示第一季大陸經濟呈現復甦景象。大陸官方及外國媒體都認為，是官方的刺激政策促成經濟回暖。不過，大陸第一季的經濟成長率卻是自2013年習李執政以來最低的一季。

4月氣候多變，時晴時雨、時暖時寒。大陸17日公布的第一季總體經濟數據，在官方和外媒都說「優於預期」的同時，我們也不要忽略隱藏在其中的問題。

◎工商時報

蘋果與行動晶片巨頭高通握手言和，纏鬥兩年多的專利訴訟戰宣告落幕，雙方同意撤銷在全球打的官司，並達成一項六年專利授權協議。蘋果高通專利戰休兵，有助蘋果追趕5G手機布局落後對手的局面，據日媒報導，蘋果可望自明年起採用高通5G晶片。

本周進入鴻海超級震撼周，鴻海董事長郭台銘一日三爆，將2020的總統大選推到了最高點。一向善於鋪梗的郭董一路從有意退居二線，只主導企業未來大方向，到爆出宣布參與國民黨內初選、出來角逐2020年總統大位，每一個動作不僅牽動選民的眼睛、國民黨、民進黨的神經，據外媒報導，連大客戶蘋果公司也對此事極為...

電信圈再爆高層人事異動，中華電信現任董事長鄭優屆齡退休，董座職位將由現任總經理謝繼茂接任、仍兼總經理職務。由於這項人事異動事出突然，17日在電信圈引發大震撼。

大陸17日公布今年首季多項重要經濟數據，在官方擴大財政和貨幣政策施力下，製造業明顯提振，在經歷數月的疲軟後，3月份大陸的工業、消費、投資、外貿等表現，均較今年前兩個月明顯提振，推升今年首季GDP年增率為6.4％，優於市場預期的6.3％。

(中時電子報)