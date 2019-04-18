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鴻海董事長郭台銘宣布角逐2020總統大選。對於郭的參選，前新北市長朱立倫認為，這是好事，但他也要大家不要只顧著看郭台銘，忘記高雄市長韓國瑜的存在。對此，網友譏諷小朱的發言真是酸溜溜呀！

朱立倫昨晚出席台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，談到郭台銘參選初選議題時，他表示，「自己以正面態度看待，而一位企業家願投入政治，也顯示執政黨、民進黨政府真的把台灣經濟搞到大家受不了」。朱還要大家「不要只看到新的郭董、忘了韓國瑜，明天還是給韓國瑜歡迎」。

對於朱立倫的這番話，網友譏諷終於不演了！「酸溜溜！！讚讚讚」、「黃鼠狼給雞拜年」、「感覺這句話很不誠懇也很噁心~讓人幾乎忘了他的存在」、「朱立倫的意思是，希望大家不要忘了我」、「我只看到國民黨用盡洪荒之力也不允許由下而上的民意」；但也有網友表示，「朱立倫說的話中肯，還是要給一個讚」。

更有網友認為，韓國瑜和郭台銘可以互比民調，「我認為韓國瑜是否參加國民黨初選可交由民意決定。如果在郭已經正式參選之後，韓國瑜仍然領先包括郭董在內的民調，那麼他完全應該尊重民意主動參加國民黨初選，走黨內民主程序，正當性100%」！

(中時電子報)