高雄市長韓國瑜是否將參選總統，全台民眾都引頸期盼。今日(18)韓字美凱旋歸國，各界人士也紛紛發起聯署，希望拋磚引玉透過全民集氣，做最強大後盾力挺趕緊出馬參選！愛朋馳國際公司總經理王興華為挺韓，親自設計2款「禿頭公仔」，並贊助高雄市政府500個當伴手禮。

王興華表示，自己是超級韓粉，親自設計捧著高麗菜的「快樂賣菜郎」，與捧著包子的「快樂土包子」2款公仔，不僅造型特別強調韓國瑜圓滾滾的招牌禿頭，還能切換為小夜燈及不同模式，讓韓粉能隨時有韓相伴。

為響應韓國瑜「愛與包容」的主張，王興華將部分所得捐助磐石基金會暨高雄市腦性麻痺服務協會。不僅如此，呼應韓國瑜主打觀光、外銷，王還找來中華全球城市選拔協會理事長張如君一起力挺，將公仔作為貴賓禮，為行銷高雄盡一份心力。

王興華強調，他實在等不及了！相信這也是無數韓粉的心聲！他親自設計公仔，家裡、車上各放一個，讓韓國瑜拚經濟的草根精神隨時鼓舞自己，也盼分享出去讓這寓有「2020迎向光明」的意涵讓全台民眾都感動。

韓粉老總親自設計「禿頭公仔」，號召全民一起來挺韓！(圖/翻攝自網路)

(中時電子報)