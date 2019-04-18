嘉義某大學林姓碩士生，去年4月被發現暴斃在宿舍床下，他前一晚吃過的知名豆漿店傳出46人食物中毒，近日被抓包換掉招牌重新開張。碩士生死因是否與豆漿店有關仍有待釐清，事發近一年，碩士生父親出面淚控，店家至今仍未向他們家道歉，業者還疑似將市價3億多的房地產脫產。

林姓碩士生去年4月前往民雄一間豆漿店吃宵夜，遭沙門氏菌感染並惡化成敗血症，引起發高燒、上吐下瀉等症狀，因為林男以為不舒服休息就沒事，拖延就醫，加上他獨自住宿舍無人及時發現，最終釀成憾事。

據《ETtoday》報導，林姓碩士生父親出面控訴，兒子夢想成為記者，家人都支持他的決定，學業表現優異的林男也獲得指導教授肯定。而林男最喜歡到該間豆漿店買宵夜，事發前1個月林男因為忙著做報告沒有回家，孰料4月22日林男一如往常在豆漿店吃完宵夜，1天後就被發現暴斃。

林父淚控，兒子暴斃1年多，他的妻子、女兒以及兒子女友都無法撫平悲傷情緒，妻子甚至長期失眠，得看精神科門診，但業者卻至今仍未上香道歉，林父說，他們去年接受地檢署修復式司法建議，由律師和業者談和解，豆漿店卻斷然拒絕，甚至疑似將市價3億多的房地產脫產，只剩20萬元存款。林父沉痛地說，他們要的不是錢，只是真誠的道歉。

(中時電子報)