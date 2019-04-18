去年0823豪雨造成麻豆地區嚴重淹水，台南市政府向中央爭取400餘萬元災後復建經費，地政局於埤頭大排右側護岸修復工程正加緊進度，可望於今年5月前完成，並於埤頭大排兩側「麻豆工業區市地重劃工程」規畫兩座滯洪池，滯洪量體超過10萬噸，趕在汛期前完成並加入區域防洪工作。

地政局長陳淑美表示，麻豆工業區市地重劃工程去年5月開工後，發生0823淹水災情，已將工區排水設置列為優先施作工項，並規畫設置多條臨時排水路，因應施工期間颱風、豪大雨造成區域漫淹等問題，提早完成埤頭排水兩側公十、公十一兩座滯洪池工程，期能降低該區域淹水狀況。

地政局配合市府水利局排水規畫，提升麻豆工業區鄰近區域排水效率，請施工廠商預備10台大型移動式抽水機，配置於兩座滯洪池周邊，加速汛期抽排水作業。

考量工業路東側苓子林社區地勢較為地窪，已於苓子林社區西側重劃區坵塊內，挖設兩座臨時滯洪池，且在苓子林社區外圍，布設移動式抽水機，協助社區汛期時抽排水作業。

水利局為解決麻豆區國道1號西側地勢低漥之淹水潛勢區長期淹水問題，也已辦理完成埤頭排水整治工程，總長度3.8公里，工程經費共7億7000萬元，並於埤頭排水沿岸布設13台移動式抽水機及2部沉水式抽水機，總抽水量達4.9cms，以加速內水抽排，減緩積淹水情形。

另針對地勢低窪之小埤社區，已完成聚落防護工程(保護高度EL=3.4m)，以保護社區居民生命財產安全。

陳淑美也要求施工團隊，汛期將至，要多注意颱風、豪雨訊息，提前應對，定期巡檢臨時排水路是否暢通，妥善規畫大型移動式抽水機運輸動線及布設位置，檢查機械設備運作正常，並備妥足夠油料，協助改善麻豆工業區周邊社區積淹水問題。

(中時 )