韓國瑜18清晨抵台，他先在管制區接受媒體採訪，接著步出接機大廳，立刻受到在場約500多位韓粉熱情接機，會場高喊「韓國瑜選總統、非韓不投」，韓國瑜也被英雄式的抬起，向接機群眾打招呼 。 （陳麒全攝）

高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。 （陳麒全攝）

高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。 （陳麒全攝）

高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。 （陳麒全攝）

高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。 （陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

韓國瑜親切的向接機群眾與採訪媒體打招呼。（陳麒全攝）

結束8日訪美行程，高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。

韓國瑜一下機在登機口受訪時表示，這趟去美國真的是滿載而歸，將近8天的參訪，感謝學術界、企業界、僑胞朋友還有幕後工作幫忙，以及美方的朋友跟友人的幫助，收穫真的很大。甚至有些跟高雄一點關係都沒有的僑胞朋友，因為對於高雄即將推動中英文雙語教育很感動，每一年都願意掏腰包來捐助，讓他非常的感動。

他強調「德不孤必有鄰」，只要一個城市、一個政黨，一群政治人物真的有心為人民做事，其他人受感動就會採取行動。也再度重申，5000萬的海外華僑是中華民國最重要的後盾，也是我們最大的支持力量，僑胞朋友實在是太可愛，特別有感而發。他也表示雖然肉體疲倦，但精神不累。

對於鴻海集團董事長郭台銘正式表態投入國民黨初選。韓國瑜表示，下一屆的總統一定要顧到8個字，「台灣安全，人民有錢」。民進黨執政3年來，「台灣危險、人民貧窮」。兩岸問題現在僵持在那裡，對外一步都走不出去，目前台灣的安全情況，的確是讓人捏一把冷汗。

韓國瑜指出，郭台銘擁有豐沛的商務經驗，在國際上用商務跟企業的角度經營商業外交，也可以直接通美國白宮、中國大陸中南海，台灣很難有企業界或政界人士，同時有這麼通天本領，幾乎不可能。另外，台灣中小企業現在面臨著艱困的挑戰與競爭，郭台銘董事長有很豐富的經驗，從台灣安全、人民有錢來講，他是非常優異的，他願意參選，絕對是藍軍裡不可多得的人才，聽到他要參選的消息，我個人覺得非常的開心。

對於媒體記者最關心他是否參選總統問題，韓國瑜則再次強調，「目前為止，沒有在考慮之內」。記者又問，返台後是否會見國民黨主席吳敦義，甚至討論徵召的問題。韓國瑜表示，只要時間允許，任何安排拜訪、餐會都不會排斥，只要時間上Ok，吳主席要見面都沒有問題。

(中時 )