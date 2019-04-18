自河內川金二會破局之後，北韓動作頻頻，先前傳出核試驗場疑似重啟，而17日在領導人金正恩視察下，試射了「新型戰術導向武器」，為川金二次峰會後首次對外公開進行武器試驗。

據北韓官媒《朝中社》（KCNA）報導，金正恩當日指導國防科學院進行的「新型戰術導向武器試射」，並聽取科學院對武器系統結構和運用的解說。報道稱，該款武器擁有「特別的導向飛行模式」及搭載「威力強力的彈頭」，但就沒有詳述究竟是何種武器。

報導指出，金正恩強調開發新武器體系對提升人民軍的戰鬥力具有重大意義，並提出了恢復軍工生產、不斷升級國防科學技術的分階段戰略目標，他形容「只要下決心就沒有製作不成的武器」；勞動黨中央委員會幹部，以及人民軍指揮人員都有參加上述活動。

據美國有線電視新聞網報導，麻省理工學院核專家（MIT）那蘭（Vipin Narang）教授表示，這次試射武器與過去幾年北韓試射的長程彈道飛彈不同，但隨者北韓重建西海衛星發射基地，以及重啟寧邊原子能研究中心，金正恩視察試射似乎在暗示「我的槍上已填好彈，但我不準備射擊」。而路透社認為，「戰術」一詞意味是短程武器，而不是能威脅美國本土的遠程彈道導彈。

美國總統川普先前表示，他對與南北韓舉行3方高峰會及川金三會都持開放態度，但問題仍在北韓。美國國家安全顧問波頓（John Bolton）17日接受彭博新聞專訪時表示，美國要見到北韓做出「放棄核武」戰略決策的真正象徵，才會有第三次川金會談。

(中時電子報)