網友的留言。(圖片取自蔡正元臉書)

鴻海董事長郭台銘17日宣布投入2020總統大選，投下政壇震撼彈。前國民黨立委蔡正元表示，郭台銘出手非常凌厲，如果民調奪冠，就卡住不參選的高雄市長韓國瑜，韓流的選票不是流向郭，就是流向台北市長柯文哲；其次，如果民進黨內鬥再繼續下去，綠色選票也會流向柯文哲。2020將是郭柯之爭，柯文哲將再起！

對於郭台銘表態參選，蔡正元於臉書表示，厲害的出手，要參加初選，不接受徵召。如果民調能奪冠，就卡住不參加初選的韓國瑜；如果韓國瑜被卡住，無緣2020。韓流的選票，不是流向郭台銘，就是流向柯文哲。

蔡正元再指出，如果蔡賴再胡鬧下去，綠色選民若投向柯文哲，2020就會出現郭柯之爭！但如果都不成立，2020又回到原點，從來沒看過這麼有趣的選情！

底下網友也紛紛表示，「沒錯！我們中間選民是自由的！非韓不選！其他人自己去撕殺吧！夠難看」、「不能接受郭突襲式的卡韓時機，選在韓美國行旋風的最高點，之前去高雄示好建立關係應該也是算計過的，商人就是商人」、「比三國演義還精彩」！

(中時電子報)