勇士球迷最不想聽到的噩耗，還是從勇士總教練科爾口中說出來了！在結束18日練球過後，科爾接受《ESPN》記者佛萊戴爾訪問表示，「考辛斯的左大腿四頭肌撕裂傷勢應該不用進行手術，但他在今年季後賽『不太可能』回來了。」

科爾隨後補充，考辛斯至少需要面對好幾個月的復健過程，儘管勇士仍然抱持最後一絲希望，假如他的復原速度比預期更快，也許可以趕上在季後賽結束前回歸，可是這種可能性明顯不高，科爾只能做出最悲觀的預估面對剩餘季後賽。

科爾的公開放話，正式宣告勇士「五星戰隊」解體，這對考辛斯來說，無疑是相當悲情的結局，因為他好不容易從嚴重腳跟傷勢復出，且逐漸打出往日全明星身手，卻在生涯首次季後賽的第2場球，就又碰上如此嚴重傷勢無法上場。

「這是考辛斯生涯第1次季後賽，卻在首輪這樣倒下，我們都替他難過。我還沒有跟他談過，想先給他一點私人空間，我無法想像他當前心情，」卓雷蒙格林說，「但我們陣容仍有深度，波格特、盧尼與喬丹貝爾都可上場盡力幫助球隊。」

(中時電子報)