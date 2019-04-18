鴻海董事長昨突拋出震撼彈，在國民黨中常會中宣布參選2020 總統大選黨內初選，韓國瑜今早稍早抵台時已表示，目前「目前為止，不在考慮之內」，對此，有媒體發表評論稱，國民黨免不了會有一段調整期，引導韓流轉向，但不成問題，韓粉志在趕民進黨下台，一切底定後，「台風」很快會取代「韓流」。

韓國瑜也說「台灣安全、人民有錢」，是下一任的總統一定要達到這個目標。韓說郭董事長可以直通美國白宮和大陸中南海，郭董有豐富的商務經驗，在國際上用商務的角度來經營國際企業。相信可以做到「台灣安全、人民有錢」。

據港媒《中評社》今發表評論文稱，郭董的參選，讓接下來的美陸台關係充滿想像空間，美國還會單押民進黨？綠營「辣台妹」或「辣台哥」遇上「霸氣郭董」，將使明年台灣大選精彩可期。

評論認為，吳主席原本盯住高人氣的韓國瑜不放，在韓舉棋不定之際，出現了郭台銘，吳如獲至寶馬上轉向。郭董的出現不但解決了吳敦義需要強棒人選的難題，也帶來充沛銀彈，吳可謂人財兩得。

但在郭台銘出線後，國民黨免不了會有一段調整期，引導韓流轉向，但基本不成問題，韓粉志在趕民進黨下台，一切底定後，「台風」很快會取代「韓流」。

郭台銘之於民進黨，可以打的標的，比韓國瑜多很多。郭台銘的龐大事業、與大陸關係，還有勞資關係、常告記者等一籮筐，都開始有綠營人士與網軍在網路上推送。但綠營須顧慮的是，鴻海有眾多員工、對台灣經濟的貢獻，以及郭董的霸氣。

評論也預估，郭的兩岸政策基調與國民黨的「九二共識」不會有太大距離，以此處理大選的主權論述。當然綠營也會持續以「一國兩制」來攻他扣紅帽，就像之前攻韓國瑜那樣。但狠打也會有後遺症。總的說，郭董比韓國瑜難對付太多了。

(中時電子報)