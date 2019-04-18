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鴻海集團董事長郭台銘宣布願意投入國民黨內總統初選。向來「挺韓」旗幟鮮明的高市立委參選人陳清茂表示，挺韓國瑜參選行動不受影響，韓國瑜才是人民期待的政治領導人！今日(18)韓自美返台，陳不僅率眾接機，更赴國民黨中央黨部抗議郭卡韓，大喊「非韓不可！」

陳清茂日前受訪表示，郭台銘是成功的企業家，但不是他心目中和許多人民期待的政治領導人。而韓國瑜的接地氣與草根精神，卻真實鼓舞了無數百姓。他也強調，韓如不參選總統，自己也不會參選立委，他相信2020總統「非韓國瑜不可」。

就在今日韓國瑜自美返台的重要時刻，陳清茂率眾直奔國民黨中央黨部，抗議郭台銘卡韓，並振臂疾呼對韓參選總統的堅定支持。現場群眾不斷吶喊「韓國瑜！」「韓國瑜選總統！」「非韓不可！」

現場群眾表示，人民也有八字要送韓市長──「支持韓國瑜選總統！」更指出，他們尊重郭台銘，但對韓國瑜的支持不改變；陳清茂也指出，這份連署書在郭參選後仍會遞交。

(中時電子報)