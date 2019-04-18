前花蓮縣長傅崐萁今早刑滿出獄，支持者聚集花蓮監獄前迎接。(許家寧攝）

前花蓮縣長傅崐萁去年9月因合機炒股案入獄服刑，獄中聲請定應執行之刑，並經行刑累進處遇縮刑後，今早8時50分「坐實、坐滿」出獄，花蓮監獄大門架起紅檯面、聚集數百名支持者，手舉自製標牌，歡迎前縣長出關。

「連署阿扁關好關滿」、「歡迎東部的太陽傅崐萁再次發光」、「民進黨不倒、花蓮不會好」等標語高舉，傅走出監獄，現場掌聲、歡呼聲不斷，傅太太徐榛蔚縣長身穿白色襯衫，站在監獄門口前，迎接先生傅崐萁出獄

傅崐萁走出後，率先擁抱久不見的妻子，徐榛蔚數度拭淚，現場氣氛最高潮，傅將於獄前發表簡單演說，感謝支持者的相挺，預計待會先去帝君廟向關聖帝君焚香祝禱，接續前往城隍廟、港天宮拜拜，再回家好好休息。

今上午豔陽高照，多個社團、支持者上周起開始串連，吉安鄉長游淑貞申請集會遊行、國民黨縣黨部主委鄒永宏、縣議會正副議長、前花蓮縣警察局長耿繼文透過網路群組號召警義消弟兄、宮廟、社團等多名支持者舉牌前往花蓮監獄接風。

傅崐萁去年9月25日因合機炒股案入獄服刑，在獄中聲請與前案假離婚的偽造文書罪合併執行，加上獄中表現良好可縮短刑期，原訂8個月刑期，提前36天，今早結束206天刑期。

(中時 )