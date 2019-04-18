儘管才在湖人結束充滿混亂與內訌的1個球季，「小皇帝」詹姆斯18日仍然入選《時代》雜誌最新公布的2019年全球百大最具影響力人物榜，更由「股神」巴菲特親自幫他撰寫入選賀詞，這是詹皇生涯第4次擠進這份榜單之中。

詹姆斯也在推特上感謝自己再次獲選這項頭銜，「很榮幸也很謙遜自己能夠加入這麼多傑出領袖的行列當中，謝謝巴菲特的讚美之詞，一切都是為了我的孩子！」只是詹皇被選入這份榜單，也讓球迷對於「領袖」這個字眼充滿質疑。

畢竟去年夏天高調宣告跳槽湖人的詹姆斯，本季跟湖人高層攜手把球隊弄到烏煙瘴氣，不僅沒有展現應有領袖風範，還不斷放話自己想跟「一眉哥」安東尼戴維斯同隊打球，徹底無視年輕隊友怕被交易心情，更碰上嚴重傷痛危機。

只是為了力捧詹姆斯，巴菲特寫到，「童年偶像會塑造一個人的未來，得益於他在籃球場上的主宰力，還有在好萊塢與媒體業取得商業成功、替家鄉創辦學校，詹姆斯值得年輕人崇拜，那種崇拜心情讓很多人的人生帶來積極影響。」

(中時電子報)