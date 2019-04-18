湖北襄陽襄城城區16日10時傳出不明聲響，外界盛傳是某工廠爆炸。對此，襄陽市應急管理局17日指出，該聲響是附近軍用機場飛機進行超音速飛行訓練所發出的音爆，各部門、醫療機構並未傳出人員傷亡與財產損失。
網路流傳，襄城一工業園當日出現黃色煙霧，又有多起爆炸聲響，引起多方猜測。
襄城區政府當晚發布消息稱，襄城餘家湖化工園區10時有一輛西安籍罐車發生意外，因罐體內殘留的苯胺與剛灌裝的醋酸發生反應形成黃煙；現場並未發生爆炸，也無人員傷亡。
隨後，襄陽市應急管理局17日調查指出，截止 17日中午12時為止 ，未接到各地、各部門及個人有關事故災難、自然災害及人員傷亡、財產損失的情況報告或求救信息、舉報信息；城區各醫療機構也未接到人員急救及相關診療報告。
襄陽市應急管理局初步分析，聲來源為附近軍用機場飛機超音速飛行訓練，特定條件下產生的音爆效應。
(旺報 )
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