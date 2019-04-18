遼寧瀋陽市棋盤山17日傳出森林大火，目前當地共出動近千名打火人員前往救援，但由於當地風勢較大，火勢向北擴散，目前並未傳出人員傷亡。

大陸應急管理部消防救援局官方微博17日指出，瀋陽當地共出動消防水車85輛、消防人員285人、武警官兵500餘人、森林防火專業救援力量160餘人參與滅火。

官方表示，當日出現大風，火借風勢瞬間形成急進樹冠火，火場由南向北擴大。目前，無人員傷亡報告，起火原因正在調查。

(旺報 )