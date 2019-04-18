瀋陽棋盤山森林大火 近千打火人員趕赴救援 09:392019/04/18 旺報 賴志昶 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遼寧瀋陽市棋盤山17日傳出森林大火，目前當地共出動近千名打火人員前往救援，但由於當地風勢較大，火勢向北擴散，目前並未傳出人員傷亡。 大陸應急管理部消防救援局官方微博17日指出，瀋陽當地共出動消防水車85輛、消防人員285人、武警官兵500餘人、森林防火專業救援力量160餘人參與滅火。 官方表示，當日出現大風，火借風勢瞬間形成急進樹冠火，火場由南向北擴大。目前，無人員傷亡報告，起火原因正在調查。 (旺報 ) #人員 #救援 #森林 #消防 #官方 也許您會感興趣 推薦閱讀 湖口民宅大火 消防員入內搜索 14:192019/04/14 明火全部撲滅 雲南鶴慶森林火災起因是村民吸菸 17:372019/04/14 原合同廳舍修復暨台南消防史料館開幕 12:362019/04/15 2歲童玩鋁窗夾住嫩手 消防隊即刻救援 14:502019/04/15 日擬救援非洲 助解對陸債務 04:102019/04/16 原合同廳舍修復 增闢消防史料館 04:102019/04/16 「蘆竹王陽明」猥褻警 網友全都怒 10:252019/04/16 9日900人撲救 四川冕寧森林大火宣告全部撲滅 20:352019/04/16 8旬翁掉落水流急湍圳溝 村長丟下救生圈搶救 20:442019/04/16 登山意外失蹤 竟是「它」救命 07:302019/04/17 兩岸熱門新聞 與F-35短兵相接 殲-20占優勢 - 日報 廣東省首次公布粵港澳大灣區官方地圖 - 兩岸 陸國產航母甲板塗裝 艦島亮相 - 焦點新聞 - 旺報 台灣囝仔發心 送外省阿伯回家 - 焦點新聞 - 旺報 陸男搶87歲老人反被擒 大爺：我當了43年員警 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。