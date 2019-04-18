郭台銘形象恐無法得年輕人喜愛。(影／取自yuotube)

鴻海集團董事長郭台銘17日宣布，將參加國民黨總統初選，表明受媽祖託夢「叫我要出來做一些事情」，引起外界熱議，對此，社民黨台北市議員苗博雅在節目曝光郭台銘「弱點」，認為他的弱項就是「年輕人」這塊。

苗博雅在節目《鄭．知道了》中透露，郭台銘參選的話，年輕人是他的弱項，雖然對於某些族群有吸引力，但年輕人對他的印象就是「慣老闆」，過去他對於勞工議題都有問題發言，所以如果要爭取年輕選票的話，對他來說是很不利。

苗博雅也分析3點，指出郭台銘雖為台灣富比士第200多名的首富，但台灣產業外移，他所帶領的鴻海是一個很重要的推力，讓台灣產業西進到外面，老闆賺得口袋滿滿，但是台灣的產業轉型，一直做不起來，接著是他的財產問題，他相當有錢，但到了選總統時，「到底是他的資產還是負債，這個不一定」。

最後，因為他的身家都在大陸，他如果成為台灣總統，會不會以台灣立場去和大陸溝通，這些都會是他選總統的障礙。

(中時電子報)