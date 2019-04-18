現場熱情民眾推擠，讓韓市長擔心佳芬姊安危，現場高喊不要動。(翻攝中天臉書直播)

韓國瑜返台直播

高雄市長韓國瑜結束訪美行程，今清晨6點多返台。現場大批熱情韓粉接機，並高喊選總統，但當韓國瑜要離開機場時，由於現場民眾太過熱情導致推擠，讓韓市長在擔心佳芬姊安危下，大聲高喊「統統不要動」，才順利離開，網友表示「主要是韓的老婆就跟在後面」，也大讚市長「霸氣護妻」。

韓國瑜今晨返台，熱情民眾及媒體聚集，要離開機場時卻被擠得水泄不通，讓韓市長幾度踉蹌差點跌倒，現場雖有部分航警維持動線，但民眾太過熱情，韓只要移動腳步，周圍人潮隨即跟上進而發生推擠，讓韓國瑜直接大喊「統統不要動」、「一步都不要動」，更表示他和太太在人潮中一直推擠太危險，最後在大家稍做冷靜後聽從指示，並在航警開道下，才順利離開。

有網友指出，「主要是韓的老婆就跟在後面，女性這樣擠很危險」、「這種控場是必要的，否則任何一個人不論記者或群眾受傷，都是韓市長不樂見的」，有人留言稱讚韓國瑜「霸氣護妻」。

但也有網友表示，「看看國外機場的嚴謹維安，再看看桃機的秩序失控，不禁感覺，某執政黨是故意給韓難看嗎」，也有人點名桃園市長說道，「鄭文燦你有責任！故意給韓市長難看嗎」。

(中時電子報)