高雄市長韓國瑜結束訪美行程，18日清晨返抵國門，台北市議員應曉薇與數十名支持者特地前往接機，應曉薇受訪時表示，希望黨中央正視基層民意，徵召韓國瑜參選總統。

應曉薇說，韓國瑜是個「不爭、不搶、不要」的人，他的成功來自他的人格特質。從去年到現在，國民黨的整體氣勢是韓國瑜創造出來的，基層黨員支持韓國瑜的熱情有增無減，希望黨內高層尊重基層的聲音，「不能黨高層代表基層民意去決定未來」，否則國民黨根本接不了地氣。

至於鴻海董事長郭台銘計畫參選，應曉薇表示，郭台銘的愛國心無庸置疑，不過她認為「經濟靠郭董，政治挺韓總」，郭台銘是位成功的企業家，十分適合輔佐未來的總統拚經濟。

應曉薇認為，如果真的有意參選，就應該當仁不讓，在黨內好不容易凝結共識的節骨眼，郭台銘的一舉一動都會有一定的影響，國民黨距離勝利只有一步之遙，希望黨中央能好好協調。

(中時 )