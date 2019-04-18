鴻海集團總裁郭台銘日前投下震撼彈，表態將投入2020總統大選。對此，有意投入選戰的前立法院長王金平表示，他樂觀其成，且媽祖不僅叫他選，也叫郭董選，那麼他們就一起來選，一起為中華民國努力！

對於郭台銘表態參選，王金平於臉書發文表示，他樂觀其成。「今天我的多年好友郭台銘董事長在黨中央宣布，他要參與本黨的黨內初選，這令金平感到相當高興。」

王金平更讚揚郭台銘對台灣經濟的貢獻，「長久以來郭董對台灣經濟與社會有相當多的貢獻，也是本黨的忠貞黨員，與黨一起度過許多難關，共同為了中華民國來打拚。」

王金平更打趣，「今天有很多網友說，媽祖叫我選也叫郭董選，到底是要叫誰選，我相信是媽祖希望我們透過一場，公開公正的初選制度，一起來選，一起為中華民國努力。」希望黨中央能夠趕快定下初選制度，讓國人看見我們是擁有民主制度的政黨。

(中時電子報)