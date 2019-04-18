男持鐵棍凌晨搶超商 警迅速破案 09:422019/04/18 中時 沈揮勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 陳姓男子持鐵棍搶超商。（翻攝畫面） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣政府警察局中興分局，迅速破案逮捕嫌犯。（沈揮勝翻攝） 17日凌晨3點，南投市中華路7-11超商，遭男子持鐵棍威脅值班店員，強盜財物得逞後騎乘竊取的重機車逃逸。南投縣政府警察局中興分局立即啟動線上巡邏攔截圍捕，並成立專案小組積極查緝，並順利在草屯鎮陳姓犯嫌住處將他逮捕，起獲犯案時穿著衣物及鐵棒、失竊機車等作案工具，全案依涉嫌刑法強盜、竊盜罪移請南投地方檢察署偵辦。 (中時 ) #南投 #強盜 #超商 #鐵棍 #凌晨 也許您會感興趣 推薦閱讀 3網友青山漁港潛水抓魚 1人溺斃 12:012019/04/14 薛之謙甜蜜牽手吳宗憲 喊話下回凌晨3點攻蛋 20:082019/04/14 南投縣政府結合廠商 4／17縣府大廳聯合徵才 21:292019/04/14 嘉義女作家顧德莎15日凌晨癌逝 10:582019/04/15 南投縣政府大專生暑假工讀 開始報名 20:352019/04/15 清代「營盤」建國小 還成台灣省政府所在地 07:062019/04/16 航海王ONE PIECE動畫20周年特展 預售票即起開賣 20:522019/04/15 南投縣民宿觀光協會 勇奪全台最優良觀光團體大獎 23:042019/04/16 影》感情糾紛預告縱火 幸無人傷亡 10:212019/04/17 不滿台電兩面手法 南投縣府嗆告 04:102019/04/18 社會熱門新聞 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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