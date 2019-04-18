南投縣政府警察局中興分局，迅速破案逮捕嫌犯。（沈揮勝翻攝）

17日凌晨3點，南投市中華路7-11超商，遭男子持鐵棍威脅值班店員，強盜財物得逞後騎乘竊取的重機車逃逸。南投縣政府警察局中興分局立即啟動線上巡邏攔截圍捕，並成立專案小組積極查緝，並順利在草屯鎮陳姓犯嫌住處將他逮捕，起獲犯案時穿著衣物及鐵棒、失竊機車等作案工具，全案依涉嫌刑法強盜、竊盜罪移請南投地方檢察署偵辦。

(中時 )