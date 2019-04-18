塞爾提克這1勝贏得有夠驚濤駭浪！儘管下半場一度落後溜馬12分之多，塞爾提克仍靠不可思議的10比0收尾攻勢，其中塔圖獨拿6分，最後以99比91逆轉擊退溜馬，在7戰4勝制季後賽首輪取得2比0領先，第3戰20日進行。

Tonight's Play of the Game is a spectacular glimpse at the team-oriented play that stole the game away from Indiana late in the fourth! pic.twitter.com/PxrYCplGxb — Boston Celtics (@celtics) 2019年4月18日

上半場打完，地主塞爾提克僅以52比50領先溜馬，卻在第3節遭到溜馬無情三分炮火猛轟，一度落後到12分之多，幸好來到末節，靠著厄文一口氣連取8分，塞爾提克打出誇張18比3猛攻回應，比賽重新回到互有領先的拉鋸局面。

打到讀秒階段，塞爾提克還以89比91落後，所幸塔圖挺身而出，最後50秒投進超前三分球，海沃德也在最後12.1秒放進兩分，不過真正底定球賽勝負的，還是塔圖最後8.8秒「三分打」，海沃德最後3.6秒兩罰俱中只是錦上添花。

塞爾提克整場比賽幾乎都看厄文、塔圖與海沃德3人表演，厄文攻下全場最高37分，外加7助攻、6籃板，此役贏球功臣塔圖也有26分、4籃板進帳，海沃德替補貢獻13分，但其他綠軍球員得分都沒上雙，也讓他們贏得相當辛苦。

溜馬則以波達諾維奇23分最高，桑迪斯楊15分，達倫柯里生與伊凡斯各有13分，面對0勝2敗頹勢，溜馬20日第3戰將回到印地安納主場進行，屆時他們將有輸不得的龐大壓力。

(中時電子報)