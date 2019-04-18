20190417中天新聞 鄭秀文、許志安情路分合 情牽近30年才步紅毯

51歲港星許志安因喇舌30歲港姐黃心穎，背叛老婆鄭秀文（Sammi），讓他一夕之間好男人形象全毀，不倫曝光讓「香港最後一個童話」幻滅，儘管許志安昨聲淚俱下向鄭秀文認錯，但鄭秀文至今都沒對外發聲，也讓外界都很關心兩人婚姻狀況，對此，許志安經紀人也做出回應。

許志安前晚在記者會上聲淚俱下、向老婆鄭秀文道歉，許志安並宣布無限期停工「重新學做人」，根據《東網》報導，許志安原定9月要舉辦的演唱會恐怕也要取消，同時還傳出商演也會喊卡，損失恐高達7位數，對此許志安經紀人表示，現在不是錢的問題，當務之急是希望不用賠償。

許志安經紀人透露，許志安情緒依然很差，加上昨傳出鄭秀文已搬出愛巢，不吃、不睡、不見任何人，徹底自我封閉，讓外界很擔心兩人婚姻怎麼走下去，許志安經紀人則表示，鄭秀文原不原諒是關鍵，並指出，這的確是兩個人的事，外人好難評論。

(中時電子報)