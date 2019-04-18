台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案，今天第三波偵結，檢方查出，松山警分局防治組長劉昌祺，在擔任中山警分局中山一派出所所長期間，臨檢酒店時發現有少年在店內消費，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，依圖利罪嫌起訴劉昌祺。

另前中一所員警侯朝斌、吳翊銘、楊智清、郜振傑等人，涉嫌自2009年6月至2017年2月間，包庇「夜王」酒店，向業者紀炳場、李政忠、李景琪等人按月收賄1萬5000元，北檢今依貪汙等罪嫌追加起訴7人，併案北院審理。

據了解，身為兩線三星警官的劉昌祺，私下也是1名包租公，在北市林森北路擁有不少套房及店面，每月光收房租就有30萬元，出門也都開保時捷跑車代步。

檢方另案查出，劉昌祺擔任中一所所長期間，2011年8月10日臨檢酒店時發現有少年在店內消費，明知酒店深夜不能容留少年，依規定要送台北市社會局裁罰業者，但劉受到當地里長陳情指少年去上酒店廁所，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，涉嫌圖利罪，今起訴劉昌祺。

此案起源於2017年7月，檢調查獲北市中山區「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團，自2005年開始，媒介中國及東南亞的女子來台賣淫；經清查酒店帳冊後發現業者巫蕙玲等人，竟涉嫌自2004年7月至2017年7月18日，按月行賄中山分局「21區」管區警員4萬元，三節還加倍至8萬元，每年行賄約60萬元，13年來共行賄780萬元；去年7月巫蕙玲已遭起訴。

檢調調查，楊文振自2001年1月至6月，擔任中山一派出所所長，劉昌祺則接替楊文振，自2001年6月至2013年1月擔任中山一所長，2人均涉嫌收取轄區酒店業者賄絡，包庇護航。

檢方認定，劉昌祺、楊文振及員警曾紀勳、黃榮賢、莊琦良5人，涉月向色情酒店業者「立邦酒店」收賄、包庇，已於今年1月先依違反貪汙治罪條例起訴劉昌祺等5名官警，以及酒店業者李政忠起訴。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )