來自台灣的34歲魔術師許鴻糧，日前在澳洲墨爾本進行街頭表演「氣球人」時，被當地一名外國男子狠踹，導致氣球道具當場破裂，讓他整個人重摔在地，事後在臉書PO感概表示「這是反面教材」。

許鴻糧在街頭表演超過10年，雖然過去表演也遇過遭騷擾，但被「踢爆」的誇張行為卻是第一次，內心充滿了錯愕和難過。

魔術師表演經歷逾10年的許鴻糧，從未遇過氣球被踢爆的離譜事。 (圖／翻攝自網路)

據了解，許鴻糧當時在墨爾本街頭，將自己化身為「氣球人」，娛樂路民眾，突遭一名男子踹他的氣球，踹完後迅速逃離，根本來不及向他求償昂貴的氣球道具。

許鴻糧事發在臉書感慨發文說「表演者盡心盡力的表演給觀眾看，我想基本的尊重也是該要有的」。他也呼籲大家「請多多專注如何少讓這類的事情繼續發生，不論台灣或澳洲，而不僅僅是找到這個人出氣而已」。

許鴻糧事發後在臉書呼籲，民眾要給予表演者基本的尊重。（圖／翻攝自許鴻糧臉書）

影片曝光後，許多來自各界的關心也紛紛湧入，當地媒體也報導了這起事件，讓許鴻糧非常感動。

(中時電子報)