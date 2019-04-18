崔慈悌／台北報導

蔡英文總統昨天參觀Google台灣辦公室，鼓勵大家多花一點心血關心台灣的民主和政治，「因為這是台灣走向更成熟社會，每個人都要盡的責任」。希望大家可以成為民主社會中，一個理智聰明的裁判者。

總統府發言人林鶴明今天表示，蔡英文總統關心外國企業投資台灣的情形，繼日前前往Facebook台灣辦公室後，昨日前往Google台灣辦公室，在Google台灣董事總經理簡立峰的介紹下，參觀了辦公室內富有Google特色與台灣風味的工作環境。

由於蔡英文總統於3月17日重新啟用YouTube頻道後，訂閱人數在一個月內從6千多人到突破十萬人，Google也藉由這次參訪台灣辦公室，頒發了YouTube認證的「白銀創作者獎」。蔡英文總統開玩笑的說，自從上次領取中選會當選證書後，很久沒有被頒獎了。

蔡英文在現場與Google台灣辦公室的員工面對面座談，並透過視訊和Google在台灣的其餘7個辦公室連線，直接回答大家所提出的問題，也分享了她使用Google相關服務的經驗。

她說，台灣的希望在大家身上，希望大家除了在本業發揮最大能量，讓台灣被全世界看到以外，民主和政治要每天去關心，希望大家可以成為民主社會中，一個理智聰明的裁判者。

蔡英文也聽取了Google台灣辦公室的簡報，簡立峰提到，Google在台灣建置了資料中心及雲端運算平台，更在2019年完成首件綠電採購案。

簡立峰也向蔡英文表示，雲端相關產業，很有機會成為台灣下一個兆元產業，目前Google在台灣有超過2,500位正職員工，在6個縣市設有8個辦公室。後續在新北板橋的遠東通訊園區打造新的辦公園區，預備了員工人數雙倍成長的空間，Google也推動智慧台灣計畫，預期在2020前，完成培育一萬名AI人才，與10萬名數位行銷人才。

林鶴明指出，Google提出大型計畫，讓台灣成為Google亞洲最大研發基地，都是對執政團隊走在正確方向的肯定。

(工商 )