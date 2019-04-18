今年梅雨抵台時間出爐！天氣風險公司總監、災害預報士賈新興根據最新預測顯示，今年大氣環境真正有利梅雨開始的時間，落在5/26到6/8左右，和氣候比較來說，大致晚了一點。原先預測於5月上旬可能的一小波，這次預報有略往後調整至5/11至5/16。
賈新興說，時間距離5月越來越近了，預測資料取自美國國家氣象局國家環境預測中心(NCEP)的氣候預報模式，顯示有利梅雨開始時間落在5月底，在5月26日到6月8日，且5月11日至5月16日可能還有一小波梅雨到來。
但賈新興在臉書上說，這個只是實驗性的產品，追蹤梅雨可能開始的時間，未來一陣子追蹤這個指標的頻率會愈來愈高。
氣象局預報員張承傳表示，台灣梅雨報到的時間通常在5月下旬至6月中，而賈新興說的純粹是模式跑出來的結果，氣象局會在4月底的梅雨季展望記者會，說明今年梅雨大致開始的時間。
(中時電子報)
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