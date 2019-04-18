加拿大要汰換88架F-18戰機

10年來，這是加拿大第3次設法汰換老舊的F/A-18A/B戰機。不過採購年年拖，這些「大黃蜂」的狀況也愈來愈差。

據加拿大廣播公司新聞（CBC News）與《國家利益》（The National Interest）網17日報導，在政治角力下，聯邦政府終於發布了備受期待的全面招標案，5月底將迅速推進汰換加拿大老舊戰機的過程。

加拿大打算汰換多達88架1980年代的老舊CF-18戰機，這筆大單將價值數十億美元。而紳寶集團（Saab AB）、空中巴士（Airbus），波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）都將加入這場搶單大戰，在2019年底前投標。

紳寶將以「獅鷲」（Gripen）、空巴要以「颱風」（Typhoon）戰機、波音會以F/A-18E/F，而洛馬則打算以F-35A競標。

從1982年起，加拿大皇家空軍陸續採購了138架F/A-18A/B戰機。由於戰機老舊不可靠，加上缺乏現代系統，2010年時，前保守黨政府宣佈，在2020年以前要採購65架F-35戰機，以取代部份機齡近30年的CF-18。

然而，選擇F-35的過程缺乏透明度，2015年加國大選時，自由黨候選人，也就是現任總理杜魯道（Justin Trudeau）就拿F-35當題目，保證不會採購這款隱形戰機。而加拿大審計長在2018年的報告中歸納道：「國防部並未進行盡職審慎的調查，來處理汰換CF-18機隊的過程。」在政治角力下，如今只好等到今秋大選後，才能透過重新競標，做出最後決定。

不過，加拿大決定採購標的後，新機要到2032年才會服役，意味這些「老黃蜂」得比原本計畫的再多服役12年。先前渥太華一度考慮，要向波音採購18架較新型的F/A-18E/F戰機，以迅速提升戰力，但由於美加2017年爆發貿易終端而告吹。

(中時電子報)