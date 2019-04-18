郭台銘昔日霸氣嗆廢死

鴻海集團董事長郭台銘昨（17日）宣布投入國民黨總統初選，為2020大選投下超級震撼彈。郭董過去曾霸氣嗆廢死，2015年股東會上公開說「要是我一個禮拜就槍決」。對此，廢死聯盟執行長林欣怡說，如果像郭董所說的「一週槍決」，那鄭性澤和謝志宏兩名冤案平反者就會是他手下的冤魂。

郭台銘是在2015年6月的股東會上，說出「要是我一個禮拜就槍決」這句反廢死的宣言。郭董認為，「站著講話不腰疼」，「因為死的不是他的家人」，還說如果死的是他家人，他第二天站出來說廢除死刑，「我也會起來說他很偉大」。郭台銘這番論點發言時間，就是龔重安闖入北投校園割喉女童案發生後一個月。

林欣怡昨在臉書發文，指目前已經有朱立倫、賴清德和郭台銘表態支持死刑，也支持執行。她更若如同郭先生所說「一個禮拜就槍決」，那麼死刑平反者鄭性澤、另一個開啟再審的冤案謝志宏，都會成為郭董手下的冤魂。

被譽為「創下台劇天花板」的熱播劇《我們與惡的距離》，劇中律師王赦名言：一個國家要靠殺人才能撫慰人心，這個我沒有聽過！林欣怡感嘆：「可惜在現實中，我聽過，還連續聽了三位可能的總統候選人說過」。

(中時電子報)