鴻海集團董事長郭台銘昨天宣布，參加國民黨總統初選，並表示全受媽祖託夢「叫我要出來做些事情」，立刻引發各界討論，更有網友表示郭台銘當選總統一定不會貪汙，對此網路紅人陳沂則表示：「他的錢比狗屎還多有需要貪污嗎」？

陳沂表示有人得知郭台銘宣布參選總統，立刻表態支持，關鍵點在於「一定不會貪污」，這讓她駁斥：「他的錢比狗屎還多有需要貪污嗎」？對此更點出癥結點，就試世界上沒有人會嫌錢多，而且自古以來為什麼要官商勾結？因為國家政策決定足以影響商人是否大賺錢，此外政府施政也需要企業資源支持，所以這就是一場利益分配，看誰能做到皆大歡喜。

陳沂臉書全文。(圖/陳沂臉書)

對於郭台銘表示參選總統的關鍵，在於媽祖托夢叫他出來為人民做事，對此陳沂表示相信的人太過於天真，畢竟商人治國最有趣的地方，就是要計算成本尋求最大利益，所以上任後自然要裁撤掉最花錢的地方，就是健保和軍購。

(中時電子報)