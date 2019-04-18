在熱門劇《我們與惡的距離》有精湛演技的阿布，首度挑戰大銀幕演出電影《幻術》，身分大翻轉，化身虛構的「神秘槍手」，開拍前花了2個月時間做足角色準備，不只苦練槍法，還拜當年蔣經國的隨扈為老師，自誇開槍命中率超高，更訓練出一個眼神就能撂倒對方的狠勁。

為了讓自己更入戲，阿布主動加入許多劇本上沒有的小巧思，「雖然可能不會被拍到，但為了進入角色，加入了活動手指的小動作，是專業人士隨時要扣板機的預備動作。」細節處處到位，增加角色說服力，他也因為學習擒拿術吃足苦頭，一直到上戲時被老師痛打的瘀青都還沒消。

資深演員林煒以《花系列》當家小生累積不少粉絲，這次在《幻術》挑戰演出心狠手辣的冷酷角色，身段優雅卻眉宇犀利，更要挑戰演出經歷22年的光陰，從年輕機警到內斂沈著，沈默中眼神都是戲。

從年輕到老都由林煒親自演出，除了要逐漸把頭髮染白，還要為此刻意化老妝，讓他大笑說：「難道凍齡也有錯？」他和阿布有大量對手戲因此成為死黨，兩人在片場笑鬧不斷，阿布還抱怨說：「在現場被林煒哥帶壞，他自己很快上戲，丟下我一個還在很高亢的情緒中。」電影5月3日在台上映。

(中時 )