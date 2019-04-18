由孫啟明執導，林哲熹、JR紀言愷、范少勳等人主演的電影《樂獄》，描述一群受刑人拚了命要撕下社會給予的標籤，電影主題曲〈無罪之罪〉邀請到閻奕格與TANK男女對唱，結合剛強與柔軟，用音樂來呈現這群青春犯了錯的故事。

當初孫啟明在初剪時，希望主題曲製作能以又酷又MAN的RAP來拉主調，因此唱片製作情商TANK出面，配唱之餘怕TANK不夠兇狠，還特別找到J.Wu老師來訓練；負責演唱部分的閻奕格，則是為了突顯電影情節中女老師放棄海外前途來到獄中用音樂為孩子們所做的努力，用強而有力的女聲帶出用愛跨越罪的希望感。

閻奕格分享被貼標籤的經歷，她自奪得超級星光大道冠軍後，曾有近兩年時間，自覺罹患憂鬱症，把自己關在小小的7坪小套房足不出戶，甚至胖了快30公斤，連鏡子都不敢照，一度想放棄歌唱夢，「當時不管走到哪裡，身旁的人都對你有一種期待，被貼上因為你是冠軍，所以呈現出來的模樣一定要90分以上的標籤。」

閻奕格還說人對人的第一印象比較難消除，難免會習慣性貼上標籤，但她覺得很重要的是不要以貌取人，因為你永遠都不知道別人經歷過什麼事情，每個人都應該被平等對待。電影5月17日在台上映。

(中時 )