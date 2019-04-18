空軍路克基地受訓計畫延續 吳釗燮秀飛行服照 11:392019/04/18 中時 楊孟立 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 外交部長吳釗燮身著飛行服照在美國路克基地與戰機合影（取自外交部推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國宣布5億美金的對台軍售方案，讓我國飛行員能夠繼續在路克空軍基地進行訓練。外交部長吳釗燮今天在推特上感謝美國，並附上自己雙手叉腰、身著飛行服的帥氣舊照一張。 吳釗燮說，感謝國務院通知讓我國飛行員延續在亞利桑納州路克基地訓練的計畫，讓台灣與美國的「捍衛戰士」得以在這裡展現本領。我們的飛行員是頂尖中的頂尖，將會持續守護家園的天空以及國家安全。 吳釗燮回覆媒體表示，照片是多年前擔任駐美代表期間，參觀路克基地與戰機的合照，由於沒有受過訓練不得飛行，當時也只是與戰機合照而已。 (中時 ) #基地 #路克 #飛行 #美國 #訓練 也許您會感興趣 推薦閱讀 NBA》詹姆斯真的是「教練殺手」嗎？ 07:442019/04/14 繼華友聯後 城揚建設布局武廟商圈買進商四建地 11:552019/04/15 戴資穎訓練影片 粉絲笑左腳怎麼了 14:242019/04/15 我在美路克基地合約年底到期 將搬到士桑基地 15:442019/04/16 麥卡錫幽靈重現 美FBI取消陸學者赴美簽證 19:022019/04/16 我在美F-16訓練基地 年底遷移 04:092019/04/17 國防部發言人臉書首公開空軍在美國路克基地受訓畫面 16:422019/04/17 陸學者：經濟靠陸安全靠美難持久 04:092019/04/18 專家：洋武器 買不來台灣安全 04:092019/04/18 打美國牌 台灣遠不如以色列 04:102019/04/18 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 是否支持郭台銘參選2020？32萬網友給答案 - 政治 寫信給吳敦義希望徵召？韓國瑜：絕無此事！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。