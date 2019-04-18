美國宣布5億美金的對台軍售方案，讓我國飛行員能夠繼續在路克空軍基地進行訓練。外交部長吳釗燮今天在推特上感謝美國，並附上自己雙手叉腰、身著飛行服的帥氣舊照一張。

吳釗燮說，感謝國務院通知讓我國飛行員延續在亞利桑納州路克基地訓練的計畫，讓台灣與美國的「捍衛戰士」得以在這裡展現本領。我們的飛行員是頂尖中的頂尖，將會持續守護家園的天空以及國家安全。

吳釗燮回覆媒體表示，照片是多年前擔任駐美代表期間，參觀路克基地與戰機的合照，由於沒有受過訓練不得飛行，當時也只是與戰機合照而已。

(中時 )