鴻海董事長郭台銘昨日拋出震撼彈，表態參加國民黨總統大選黨內初選。國民黨台北市議員游淑慧今天PO出一張疑似川普支持郭台銘的推特文，寫著要讓台灣再偉大；游淑慧並寫「口氣很像⋯「WoW」！若是真的⋯這個助選大將也太大了吧？若是真的，蔡英文總統也要哭哭了，原來郭台銘投入國黨初選，影響最大的是緊抱美國的蔡英文。#若為假圖_請小心此圖#若為真_史上最清楚的美國表態？」。游並要網友協助求證川普是否真的表態？
因網友與記者查證目前川普並無此推文，許多網友也馬上狂噓此為假新聞。
針對游淑慧希望網友能協助求證川普是否真的表態，網友砲轟這不是議員的責任？「發了才在那邊要查證，還編輯...身為議員可以不要丟臉秀下限嗎」、「妳的團隊是不會去查明一下嗎？公眾人物給大眾訊息也給得太隨便了吧」、「Wow,大家快來看議員沒查證就發圖，結果看到可能是假圖的消息」！
批踢踢網友更砲轟，「川普的推特根本沒打這個」、「她自己都說沒在川普上的推特看到，然後又寫這篇文」。
文章來源：PTT論壇網址
文章來源：游淑慧臉書
(中時電子報)
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