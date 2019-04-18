鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選，對此，音樂人劉家昌今天在臉書痛批郭台銘。劉家昌批評，「你是為人民還是為股票。奸商投機。在電視見到郭台銘，戴了中華民國國旗的棒球帽去看韓國瑜。我就知道奸商另有目的，出風頭占便宜，令人反感。」

劉家昌質疑，郭台銘對中華民國有過什麼貢獻 ？ 四年前，中華民國國難當頭，國民黨瓦解，人在哪？今天看到民進黨不行了，

國民黨基層和人民見到韓國瑜的表現，帶給中華民國希望。要徵召韓國瑜。民調也一路領先，好不容易讓中華民國國民有點尊嚴，「你出來幹什麼？」

劉家昌批郭台銘，當韓國瑜拿瓶礦泉水為國民黨打拼，你戴過國旗帽嗎？韓國瑜三山造勢一遍旗海之前，你戴過國旗帽？台灣是你家，你要為台灣做點事，幾十年來見到你在國外用了數百萬員工發大財，這些機會給你故鄕台灣孩子，台灣經濟會如此不景氣嗎？

對於郭董說媽祖要他出來選，劉家昌也酸，你說媽祖讓你選，王金平也說媽祖讓他選，媽祖人格分裂了？「見到國民黨一群爛貨為郭台銘量身打造。好噁心。」

劉家昌強調，2020中華民國要選一個有人格的領導人，不是選財伐。他進一步呼籲韓粉，要支持一個真誠、有能力、有情有義、有心的韓國瑜。繼續努力，「我全力支持你們正確的選擇，既使不靠國民黨。也不會輸。大家一起努力，選正派的人主掌，讓中華民國萬歲。」

(中時 )