罹患「抗NMDA受體腦炎」的患者(非當事人)可能出現情緒激動情況。(林欣儀翻攝)

台中市35歲蔡姓OL因脾氣好、是辦公室內的人氣王，日前卻因輕微發燒與頭痛，脾氣突然變得暴躁、甚至出現妄想情況，她感覺自己無法控制、宛如變成了「憤怒鳥」，四處求診，日前因癲癇、昏迷被送醫，確診為「抗NMDA受體腦炎」，所幸經治療後，終於重拾好人緣。

亞洲大學附屬醫院神經內科主任王馨範指出，蔡姓OL被送到醫院時相當躁動、幾乎無法配合檢查與治療，不得已，只好先給予鎮靜，透過腦脊髓液檢查分析，發現她腦血葡萄糖比例有輕微下降、推測可能為腦膜炎。

蔡女雖到處求診，但因無法確認病因，使得她的病況越來越嚴重，最後甚至出現癲癇、意識昏迷及心律不整、二氧化碳蓄積等情況，直到腦脊髓液抗體檢查報告出爐，確認其腦部有NMDA受體抗體，確診為「抗NMDA受體腦炎」，醫療團隊緊急為蔡女進行血漿置換術治療，病況逐漸好轉。

王馨範表示，NMDA受體腦炎的初期症狀及分析結果與一般腦炎、腦膜炎相似，必須檢查抗體才能確診，NMDA受體若受到活化、將使得細胞內鈣離子濃度增加，影響認知、記憶與學習，人體內若存在NMDA受體抗體，會導致NMDA受體腦炎，出現脾氣暴躁、情緒激動或呼吸衰竭等情況。

王馨範強調，約有6成NMDA受體腦炎患者病因與免疫系統異常有關、4成則可能有潛在的癌瘤組織，患者需接受雙膜血漿過濾、免疫球蛋白注射等治療，若延遲治療可能引發神經後遺症或導致死亡。

(中時 )