31歲歌手蔡東儒曾參加選秀節目《超級偶像》第5屆，近日卻驚傳過世消息，和他同屆的戰友吳海文也在臉書悼念，「他雖然一直默默無聞，但他一直很努力地堅持把音樂做好，可是很遺憾的是...他今天走了」，希望大家能再聽聽他唱歌，當作是送他最後一程。

吳海文凌晨發文，放上蔡東儒自彈自唱影片和與他的合照，向大家介紹他的名字叫「蔡東儒」，是個努力、聲音能感動人的歌手，雖然默默無聞，但仍堅持把音樂做好，「可是很遺憾的是...他今天走了」，他希望大家能再聽他唱歌，「當作是送他的最後一程，讓他知道他的歌唱跟吉他，都沒有白練。好嗎？」

他難掩不捨情緒，後悔沒和蔡東儒多聊天，憶起對方才買新吉他，還說要跟他合作，但卻不能實現了，「為什麼不守信用？比賽坐了失敗區後面還不是一樣比到前十名，為什麼這一次不等一下？而且還有那麼多願意幫你的人！你應該求救的，為什麼不？」坦言至今仍無法接受好友離世。

而蔡東儒平時除了在臉書和YouTube分享自己的作品外，也是樂團First Time Again的主唱，16日他上傳自彈自唱蔡健雅《遺書》影片，並寫下「對不起，真的好累好累喔」，透露自己想不到辦法度過，他把唯一出口堵住了，「假裝自己越來越好，過著正常的生活，真的好辛苦」。

他提到有很在乎跟很愛的人，「但是對生命的熱情已經燃燒殆盡」，認為表現怎麼樣也沒辦髮讓人滿意，直到發現自己對身邊的人是個累贅，終於明白可以好好休息，「真的對不起，我想要好好的睡一覺了。」不少粉絲得知消息後都相當震驚，「謝謝你的音樂」、「好想再繼續聽下去」。

蔡東儒臉書全文：

對不起，真的好累好累喔。

我想不到辦法度過它，

我把唯一的出口給堵住了。

那些黑暗期一直如影隨形，

我說的任何一句話都不會再被相信了，

不論我未來可以成為多好的人。

我毀掉了自己的逃生口。

假裝自己越來越好，

過著正常的生活，

真的好辛苦。

我有很在乎跟很愛的人，

但是對生命的熱情已經燃燒殆盡，

我的表現怎麼樣也沒辦法讓人滿意。

然後當我發現自己對於身邊，

愛我的關心我的人來說是個累贅的時候。

我終於明白

自己可以好好休息了，

撐了這麼久，

終究沒有讓自己成為任何人幸福的原因，

只讓人擔憂、傷心、憤怒、失望。

真的對不起，我想要好好的睡一覺了。

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(中時電子報)