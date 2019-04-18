行政院長蘇貞昌上午在臉書及[email protected]蘇貞昌「搶先報」，說稍早行政院院會已通過長照扣除額12萬元，無論是自己照顧、請人照顧、機構照護，明年報稅時，今年的支出明年就能扣稅，這是政府能幫忙照顧的地方。

蘇揆表示，照顧失能家人的辛苦，他能瞭解。替有長期照顧需求的家庭分擔這份辛苦，也是政府的任務。因此，照顧失能家人者應該減稅 。

不過，這項修法要能落實，還要經過立法院三讀通過，「搶先報」有點明日報的意味。

(中時 )