政院通過所得稅修法 增12萬長照扣除額 10:362019/04/18 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。（圖／本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌上午在臉書及[email protected]蘇貞昌「搶先報」，說稍早行政院院會已通過長照扣除額12萬元，無論是自己照顧、請人照顧、機構照護，明年報稅時，今年的支出明年就能扣稅，這是政府能幫忙照顧的地方。 蘇揆表示，照顧失能家人的辛苦，他能瞭解。替有長期照顧需求的家庭分擔這份辛苦，也是政府的任務。因此，照顧失能家人者應該減稅 。 不過，這項修法要能落實，還要經過立法院三讀通過，「搶先報」有點明日報的意味。 (中時 ) #照顧 #通過 #蘇貞昌 #扣除額 #政府 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜!綠營透過蘇貞昌口中的恐怖份子跟大陸密談 12:322019/04/14 長照扣除額擴大範圍 在家照護 擬定額減稅 04:102019/04/15 屠殺公股行庫，蘇貞昌圖什麼？ 04:102019/04/15 蘇貞昌硬拗假新聞 江啟臣揭真相狂打臉 11:352019/04/15 李毅讓蘇貞昌像撿到原子彈 羅智強：在演什麼？ 16:292019/04/15 蔡英文批賴清德誠信 他提蘇貞昌 01:372019/04/16 政府不替罰單繳手續費竟講不清 蘇貞昌致歉 16:442019/04/16 《中時晚間快報》長照扣除額月入逾10萬不適 18:102019/04/16 長照扣除額 定額12萬且排富 04:102019/04/17 長照扣除額草案 有效減輕照顧者負擔 19:402019/04/17 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 是否支持郭台銘參選2020？32萬網友給答案 - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話痛批！ - 政治 郭董出馬蔡賴互鬥 蔡正元預言：柯將再起 - 政治 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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