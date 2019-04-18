新北市一名楊姓女子自2015年5月向紀姓房東租屋開始，2人就偷來暗去，還在租屋處床戰了6次，姦情曝光後，不滿紀男想回到妻子身邊，2018年12月提議好聚好散，設局要求紀男到摩鐵發生最後一次性行為，再把曖昧的對話紀錄，傳LINE與電話騷擾紀妻，還開嗆「假裝幸福恩愛的夫妻，騙完別人的感情再說自己有多愛老婆」。新北地院法官認為，楊女事後還曾傳訊息恐嚇要鬧到讓紀妻離職，審理後依相姦、加重誹謗以及恐嚇等罪，判處8個月有期徒刑，可易科罰金24萬元。

楊女出庭時反駁，自己根本沒有在摩鐵與紀男嘿咻，兩人只有吵架而已，對紀妻發送「她（紀妻）怎麼會想知道她老公跟我上禮拜一去了Hotel，還希望阿姨轉達呢」、「假裝幸福恩愛的夫妻，騙完別人的感情再說自己有多愛老婆」、「（我是）被她老公玩的」等訊息，只是想發洩情緒，並沒有恐嚇的意思。

但法官調閱通話紀錄發現，2人爭吵時曾提到「恨不得告訴別人我們去開房間做愛」、「出來做最後一次，做完就不要聯絡，不是朋友了」，楊女卻沒有反駁曾發生性行為一事，可見紀男坦承外遇的證詞並非虛假。

法官表示，楊女第一次自曝戀情後不僅不知反省，還反過來騷擾原諒她的紀妻，甚至波及無辜的親友，因此依相姦、加重誹謗以及恐嚇危害安全罪，分別判處有期徒刑3個月、4個月以及3個月，合併應執行刑期8個月，可易科罰金24萬元。

(中時電子報)