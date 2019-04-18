只要碰上危急關頭，交給年度MVP大熱門「字母哥」阿提托康波就對了！阿提托康波18日貢獻26分、12籃板、4助攻與2火鍋，其中包含第3節雷霆萬鈞的麻辣鍋，帶領公鹿120比99輕取活塞取得2連勝，接著第3戰21日登場。

The Greek Freak swipes the Maker!! #FearTheDeer pic.twitter.com/VOmfJSfzuU — Milwaukee Bucks (@Bucks) 2019年4月18日

雖在首節打完，地主公鹿取得38比27領先，活塞卻在次節展開反撲，肯納德、雷吉傑克生與德拉蒙攜手幫助活塞不僅追上，甚至打完上半場，反以59比58超前，可是中場休息過後，公鹿第3節狂轟35分，更只讓活塞攻下17分。

眼見場上落後分數越來越多，仍因膝傷無法上陣的活塞明星前鋒布雷克葛瑞芬，竟在第3節抗議尺度被吹技術犯規，這是他連兩戰被吹T，看來就算坐在板凳席上，葛瑞芬仍用另類方式激勵活塞隊友，因為活塞末節再次宣告反撲了。

活塞末節一開始就打出10比2猛攻，轉眼把比數追成86比95緊張局面，公鹿只能趕緊換上阿提托康波救火，果然成功發動一波11比1，重新擴大公鹿領先到19分之多，比賽從此毫無懸念，公鹿準備帶著2勝迎接客場第3戰。

公鹿3人得分破20，除了阿提托康波，布雷索也拿27分、6助攻、4籃板及3抄截，米德頓24分、8助攻，康納頓替補貢獻18分；活塞則以康納德19分最高，德拉蒙18分、16籃板，可惜少了葛瑞芬，活塞恐怕難逃橫掃命運。

(中時電子報)