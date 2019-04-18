過去有不少人認為適度的飲酒能對身體好，但有研究顯示，每天喝一到兩杯的酒不僅無法預防心血管疾病，還會增加中風風險10%到15%，研究中，一杯酒的定義包含一小杯紅酒、一瓶啤酒等等。

大部分生活在東亞的人，因為遺傳變異，使基因會影響酒精在體內的分解。根據《MedicalxPress》報導，包括英國牛津大學以及北京大學在內的研究團隊指出，他們持續追蹤50萬中國人的飲酒量，並持續了10年，其中的16萬人有遺傳變異，結果顯示，每天喝一到兩杯酒，會增加10%到15%中風的風險；每天喝4杯酒，則增加35%。

牛津大學教授Zhengming Chen表示，適量的飲酒無法預防中風，甚至會提高中風機率，但對於心臟病方面的問題，則需要收集更多證據來證明。

另外，根據英國《衛報》報導，此項研究還是有些許限制，因為酒量計算是由受測者的自主報告得來，且中國人較少喝紅酒，而紅酒又被科學家認為含有對健康有益的成分，數據可能因此不夠準確。

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(中時電子報)