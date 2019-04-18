警消人員在警衛室內發現1桶瓦斯桶。（譚宇哲翻攝）

警衛室被燒得一片焦黑。（譚宇哲翻攝）

新北市八里一處社區警衛室起火

今天上午9時許，新北市八里區長坑口一處社區警衛室疑似發生氣爆，傳出陣陣火煙及爆炸聲，警消獲報到場撲滅火勢後，發現65歲警衛逃生不及不幸燒成焦屍。警消表示，現場燃燒面積約10坪，在警衛室發現一桶16公斤瓦斯桶，詳細起火原因仍待調查。

警消於9時09分接獲報案，派遣10分隊、1中隊、1大隊前往搶救，9時25分控制火勢，9時27分發現一具焦屍。

(中時 )