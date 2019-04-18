新北八里疑瓦斯氣爆 1社區警衛燒成焦屍 10:502019/04/18 中時 譚宇哲 、中時電子報、 張達智 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警消人員到場灌救。（譚宇哲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消人員在警衛室內發現1桶瓦斯桶。（譚宇哲翻攝） 警衛室被燒得一片焦黑。（譚宇哲翻攝） 新北市八里一處社區警衛室起火 今天上午9時許，新北市八里區長坑口一處社區警衛室疑似發生氣爆，傳出陣陣火煙及爆炸聲，警消獲報到場撲滅火勢後，發現65歲警衛逃生不及不幸燒成焦屍。警消表示，現場燃燒面積約10坪，在警衛室發現一桶16公斤瓦斯桶，詳細起火原因仍待調查。 警消於9時09分接獲報案，派遣10分隊、1中隊、1大隊前往搶救，9時25分控制火勢，9時27分發現一具焦屍。 (中時 ) #焦屍 #逃生 #發現 #警消 #警衛 也許您會感興趣 推薦閱讀 新發現！武夷山有雨神角蟾 04:092019/04/14 全球剩千隻 馬祖連3天死亡保育鯨豚漂岸 17:172019/04/15 馬祖連3天 發現死亡鯨豚 04:102019/04/16 很跩 酒駕男車停警局咆哮見警秒縮 16:302019/04/16 賓士男4度拉K被逮 還嗆警「快點辦一辦」 16:582019/04/16 工作賺無錢壓力大 有錢躲車內吸毒被捕 16:132019/04/17 炫富新招？土豪丟萬元現金餵長頸鹿 15:592019/04/17 官僚文化侵噬陸互聯網企業 04:092019/04/18 若非專業不足 就是蓄意誤導 04:102019/04/18 攔查開車用手機 意外逮9逃逸移工 10:392019/04/18 社會熱門新聞 人夫拍水龍頭邀功 「全裸小三」入倒影曝姦情 - 社會 郭台銘「一週槍決」嗆廢死 她嘆這2人變郭董手下冤魂 - 社會 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 萬象 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 整復師雙手都在身上 她卻驚覺下體有「其他東西」！ - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。