中華航空公司今年1月傳出董事會將獨立董事薪酬加薪60%，從5萬調到8萬元，而一般員工卻只加薪2%，遭工會抗議是自肥。交通部政務次長王國材證實確有此事，已發函要求華航檢討。華航董事長謝世謙說，將在5月8日召開的董事會上調回來。

今天華航被爆出董事會通過董事調薪案，董事長與總經理確實沒有調薪，但華航獨董月薪從5萬調至8萬、一般董事從3萬調至5萬，調幅約6成。根據「公股民營事業機構獨立董事薪酬標準」規定，一般獨立董事不得超過月薪6萬元，常務獨立董事不得超過9萬元，等於華航獨董月薪超標2萬。

交通部政務次長王國材說，華航獨立董事薪酬的確不符標準，目前已發函要求董事會檢討，若有違反規定部分必須調整。

華航董事長謝世謙也證實，航發會已來函，建議將董事月薪調至符合法規範圍，會將此建議送至薪酬委員會決議，決議完成後再送到5月8日的董事會上討論修正，調回應有的標準。

今年1月華航工會在公司外抗議，指出華航去年營收1800億，卻只有高層爽加薪，基層員工慘兮兮只加薪700元，沒想到事實真是如此。

當時經交通部勸說後，原以為華航已取消加薪決議，且華航前董事長何煖軒更強調，「調薪不是為了我自己跟總經理，是要為15年沒有調薪的資深副總調薪。」確實何煖軒說得沒錯，董座和總經理是沒加薪，董事會卻有通過董事調薪案。

(中時 )