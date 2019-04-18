雖然美國近年對中國大陸「一帶一路」計畫提出懷疑，但此並未阻擋歐洲盟友參與帶路計畫的意願。繼義大利與盧森堡宣布加入帶路計畫後，在中歐首先與中國大陸達成自由貿易協議的瑞士宣布，總統毛雷爾（Ueli Maurer）4月底率領商界領袖訪中，屆時會簽署加入「一帶一路」協議。

綜合外電報導，瑞士財政部16日宣布，毛雷爾將於22日至30日訪問中國大陸，並參加第二屆「一帶一路」峰會，屆時預計會議會吸引大約40位國家元首參與。該聲明提到，與北京簽訂加入「一帶一路」備忘錄的目的是加強瑞士與中國大陸雙邊對於一帶一路沿路第三方市場的貿易、投資與財政支援等方面的合作。中國大陸國家主席習近平也邀請毛雷爾於28至29日進行國是訪問。

據路透先前報導，美國對中國大陸「一帶一路」抱持懷疑，華府認為其「融資方法不透明、管理不彰，還有不顧已被國際接受的常規與標準」，更是中國大陸擴張海外影響力的工具，並透過不透明的計畫，讓其他國家面臨難以承受的債務。然而，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪先前指出，對於這項計畫的批評存在「偏見」。

報導指出，雖然白宮國安會亞洲事務資深主任博明（Matt Pottinger）曾於2017年第一屆「一帶一路」峰會，但美國國務院發言人表示，美國不會派遣高層官員參加本屆高峰會。而大陸國務委員兼外交部長王毅14日表示，日本將派遣高級別代表團參加「一帶一路」峰會。

(中時電子報)